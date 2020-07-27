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أخبار العالم

بسبب إعصار هانا.. شاهد لحظة انهيار جزء من جدار ترامب الحدودي مع المكسيك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:19 م
لحظة انهيار جزء
لحظة انهيار جزء من جدار ترامب الحدودي مع المكسيك بسبب اعصار
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دعاء أبوهشيمة
أدى الإعصار هانا، الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تدمير جزء من الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك، والمقام بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب لإعاقة تدفق المهاجرين إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتشر مقطع فيديو بشكل كبير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظات انهيار جزء من الجدار الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك، بفعل الرياح القوية الأمطار الغزيرة من العاصفة الاستوائية "هانا".

وظهر في المقطع عمال يحاولون تثبيت وإعادة ما تهدم من الجدار جراء الإعصار، لكنهم بدوا عاجزين عن ذلك بفعل قوة الرياح في المنطقة.


وأصبح المقطع هدفا للسخرية، على نطاق واسع، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبه النقاد انهيار الجزء بحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، الذي أنفق بالفعل أكثر من 11 مليار دولار لبناء الجدار والذي من المتوقع أن يكلف 21.6 مليار دولار لإكماله.

وأشار بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى أن ترامب تفاخر قبل أسابيع قليلة بأن "هيكل الجدار هو الأكثر قوة وشمولية" في العالم.

لكن مستخدمين آخرين شككوا في صحة اللقطات، مشيرين إلى أنه من غير الواضح متى وأين تم تسجيلها.

وكانت السلطات حثت سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة "هانا".
بسبب إعصار هانا.. شاهد لحظة انهيار جزء من جدار ترامب الحدودي مع المكسيك
بسبب إعصار هانا.. شاهد لحظة انهيار جزء من جدار ترامب الحدودي مع المكسيك
بسبب إعصار هانا.. شاهد لحظة انهيار جزء من جدار ترامب الحدودي مع المكسيك
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