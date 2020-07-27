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تعليم

تسهيلات لسرعة إعلان النتيجة.. محافظ بني سويف يتفقد كنترول التعليم الصناعي .. فيديو وصور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:50 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مقر لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية بنظام 3 سنوات" الكنترول"بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم.

 وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواءهشام شادي السكرتير العام، سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم و كامل أبوطالب مدير عام التعليم الفني ، و مصطفى يوسف رئيس الكنترول ، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف . 

وتابع المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به يقرب من ألف مُصحًح وُمقدًر درجات معظمهم من أبناء المحافظة والباقى مغتربين من خارجها،مطمئنا منهم على سير أعمال الكنترول الذي تم افتتاحه في مارس العام الماضي، حيث تبدأ منظومة العمل من الساعة 8 صباحا حتى 10مساء يوميا،مطمئنا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه وترك مسافات بين العاملين بالكنترول،في ظل تداعيات  أزمة فيروس كورونا. 

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من جانبها أشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول، الذي يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 40 ألف طالبا وطالبة في 3 محافظات (المنيا ،الأقصر وأسون)،وتشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم،والإدارة بالمدرسة الزخرفية،وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف. 

فيما أضاف مصطفى يوسف رئيس كنترول قطاع بني سويف،أنه تُجرى حاليا الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لإجابات الطلاب في المحافظات الثلاث ، وتستمر بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، فيما تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات عقب انتهاء الاجازة وبالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية التى انطلقت مطلع الأسبوع الحالي وتُختتم في 13 أغسطس المقبل. 

فيما أعرب العاملون بالكنترول عن تقديرهم للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على هذه اللفتة الطبية وحرصه على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل بها  وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بالشكل المنضبط والدقيق ودون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتيجة بعد اعتمادها من الوزارة. 
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