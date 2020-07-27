موجة ثانية من فيروس كورونا تضرب ألمانيا من جديد

قال حليف بارز للمستشارة الألمانية لأنجيلا ميركل، إن موجة ثانية من فيروس كورونا التاجي أصابت ألمانيا بالفعل وأنهم يرون مجموعات جديدة من العدوى كل يوم.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجه السياسي مايكل كريتشمير رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الشرقية التحذير من اندلاع موجة ثانية لكورونا في نهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت الإصابات اليومية إلى 800 يومي الجمعة والسبت.





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كما ارتفع معدل الإصابة بالبلاد الذي يقيس عدد الإصابات التي يسببها الفرد فوق 1 إلى في المئة 1.08 يوم السبت .

وقال كريتشمر، عضو حزب أنجيلا ميركل الديمقراطي المسيحي، لصحيفة راينشي بوست، أن الموجة الثانية من الفيروس التاجي موجودة بالفعل في ألمانيا.

وأضاف أن لديهم مجموعات جديدة من العدوى كل يوم والتي يمكن أن تصبح أعدادًا عالية جدًا.