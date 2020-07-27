AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الله عاشور: أغنية "محلوة" هدفها تنشيط السياحة في مصر.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:43 م
عبد الله عاشور
عبد الله عاشور
Advertisements
البهي عمرو
قال محمد نوارة ملحن أغنية محلوة، إن قصة الأغنية بدأت من المطرب عبد الله عاشور، موضحًا أن عبدالله يبحث طول الوقت عن عمل أشياء مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج: السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أن أغنية "محلوة" هدفها تنشيط السياحة في مصر، وذلك بناء على رغبة المطرب عبد الله.

وأوضح أن أغنية محلوة غزل فى مصر وفى جمالها، وما تم فيها من مشروعات جميلة.

وفى نفس السياق قال المطرب عبد الله عاشور، إنه قام بعمل الأغنية بعد أن تجول فى الشوارع وشاهد ما تم فيها من مشروعات وإنجازات كثيرة.

وأشار إلى أن الأغنية استغرقت عام ونصف، وأكد أنه لم يتوقع أن تنال أعجاب الكثيرين بهذا الشكل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريند جديد .. عمر كمال يعلن موعد أغنيته الجديدة مع شاكوش ..شاهد

محمد خضير: انتهيت من تسجيل «أنا مرايتي».. وأهديها لذوي الهمم

الملحن عمرو الشاذلي يعلن عن أغنية جديدة لـ تامر عاشور

مصر محلوة.. أغنية وطنية بشكل جديد من المطرب عبد الله عاشور

عبد الله عاشور يطرح «مصر محلوة» احتفالا بذكرى ثورة يوليو

نجوم الفن يحتفلون بذكرى ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

منهم حليمة بولند.. منع 10 مشاهير من السفر بأمر من النائب العام الكويتي

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين ٢٧-٧-٢٠٢٠

حنين حسام ومودة الأدهم.. تفاصيل رحلة الثراء السريع والشهرة المشبوهة ..فيديو

بعد سنوات غياب.. تداول صور لـ نجاة الصغيرة أمام عمارة الزمالك

انقطاع المياه في عدد من المناطق بروكسي ومصر الجديدة.. غدا

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟.. مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور