عبد الله عاشور: أغنية "محلوة" هدفها تنشيط السياحة في مصر.. فيديو

قال محمد نوارة ملحن أغنية محلوة، إن قصة الأغنية بدأت من المطرب عبد الله عاشور، موضحًا أن عبدالله يبحث طول الوقت عن عمل أشياء مختلفة.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج: السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أن أغنية "محلوة" هدفها تنشيط السياحة في مصر، وذلك بناء على رغبة المطرب عبد الله.





وأوضح أن أغنية محلوة غزل فى مصر وفى جمالها، وما تم فيها من مشروعات جميلة.





وفى نفس السياق قال المطرب عبد الله عاشور، إنه قام بعمل الأغنية بعد أن تجول فى الشوارع وشاهد ما تم فيها من مشروعات وإنجازات كثيرة.





وأشار إلى أن الأغنية استغرقت عام ونصف، وأكد أنه لم يتوقع أن تنال أعجاب الكثيرين بهذا الشكل.



