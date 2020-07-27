«أبوظبي للخلايا الجذعية» يبدأ إجراء عمليات زراعة النخاع العظمي في الإمارات

بدأ مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، اليوم الاثنين، إجراء عمليات زراعة النخاع العظمي بنجاح في الإمارات عن طريق برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام "AD-BMT"، والتي تستخدم عادة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الدم والأورام، وقد أجريت أول عملية على مريض يعاني من "الورم النقوي المتعدد"، وهو نوع من سرطان الدم.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء نتيجة نجاح تعاون بين مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ويعد تقدما لمرضى السرطان، حيث يمكنهم الآن من تلقي العلاج داخل الإمارات، والحد من معاناتهم في السفر إلى الخارج للحصول على العلاج الخلوي والطب التجديدي لعلاج السرطان الذي يعتبر المسبب الثالث للوفيات في دولة الإمارات.





وتعد عمليات زراعة النخاع العظمي، أو الخلايا الجذعية المكونة للدم، واحدة من أكثر العلاجات القائمة على الخلايا الجذعية لمرضى السرطان، ولاسيما أورام الدم.





يذكر أن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية هو مركز رعاية صحية متخصص يركز على الطب التجديدي، وإجراء البحوث على الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاج ويهدف إلى تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الخدمات الطبية المتقدمة والعلاجات المبتكرة.