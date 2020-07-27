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محافظات

إزالة 937 تعديا على أراضي أملاك الدولة واسترداد 221 ألف متر في الغربية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:29 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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أحمد على

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي مستمرة.


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قال المحافظ فى بيان له أن الحملات أسفرت عن استرداد 221 آلف و 884 مترا مربعا حصيلة إزالة 937 تعديًا علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


أضاف محافظ الغربية ، أنه تم إزالة 812 تعديًا علي الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدانا و16 قيراط و 19 سهم ، وإزالة 703 مخالفة بناء بمساحة 88 ألفا و 409 مترًا ، منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي حتي أمس الأحد.


وأكد الدكتور طارق رحمي علي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة .


وأشار المحافظ الي تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.

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