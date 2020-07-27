الإسكندرية لتداول الحاويات تناقش نتائج أعمال العام المالى 2019/2020.. غدا

أعلنت شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع نتائج أعمال الشركة خلال الفترة ما بين يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 .
وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو 2019- مايو 2020) تحقيق الشركة صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.32 مليار جنيه.
اقرأ أيضا ..هشام توفيق: دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع دمج 3 شركات لنقل الركاب
وبلغت إيرادات النشاط الجاري بلغت 2.3 مليار جنيه حتى مايو 2020.
وحققت الشركة، خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع نتائج أعمال الشركة خلال الفترة ما بين يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 .
وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال 11 شهرًا من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو 2019- مايو 2020) تحقيق الشركة صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.32 مليار جنيه.
اقرأ أيضا ..هشام توفيق: دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع دمج 3 شركات لنقل الركاب
وبلغت إيرادات النشاط الجاري بلغت 2.3 مليار جنيه حتى مايو 2020.
وحققت الشركة، خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.