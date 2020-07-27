خالد المحجوب: رصد تحركات المرتزقة والإرهابيين بعد نقلهم من تركيا إلى ليبيا.. فيديو

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجية المعنوي في الجيش الوطني الليبي, إننا نرصد تحركات المرتزقة والارهابين الذي تنقلهم تركيا إلي ليبيا.

وأضاف العميد خالد المحجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن مصر هي المحرك الدائم للمحور العربي ومصير القاهرة وليبيا مشترك وأمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تغامر بوجود قواتها علي الأراضي الليبية التي لم تطول عمر بقاء هذه القوات في ليبيا.

وأوضح العميد خالد المحجوب أن القوات المرتزقة التركية يصل عددهم في منطقة طرابلس فوق ال 5000 مرتزق ونحن نرصد تحركاتهم بالكامل.

وأشار إلي أن هناك مناطق أخري بها قوات تركية مرتزقة ولكنها لا تستطيع الظهور بشكل كامل حتي لا يتم تدميرها لانهم لا يمتلكون قوات جوية تحميهم.