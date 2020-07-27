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برلمان

برلماني: مقاطعة المنتجات والبضائع التركية فرض عين على كل مصري وعربي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:55 م
منتجات تركية
منتجات تركية
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أحمد أيمن
دعا النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الإتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إلى تفعيل مقاطعة مصرية وعربية واسعة للمنتجات التركية في العالم العربي، جزاء ما تقوم به أنقرة من أعمال همجية سافرة في حق الدول العربية، سواء في سوريا أو العراق أو الغزو التركى لليبيا.

وأكد الشاذلي في بيان له، أن مقاطعة البضائع والمنتجات التركية التي تنتشر على نطاق واسع في الدول العربية سيلقن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان درسا لا ينساه ويجبره على وقف عدوانه على العالم العربي.

ولفت إلى أن هناك عدوانا تركيا سافرا على العالم العربي والضغط الاقتصادي سيدفعه إلى وقف هذه المخططات خصوصا وأن هناك ترديا في وضع الليرة التركية، كما أن الاقتصاد التركي يعاني حالة انهيار لم يشهدها منذ 10 أعوام ماضية.

وقال إن الرسالة المستهدف توصيلها لأردوغان ستكون أن العالم العربي لا يقبل تدخلاتك ولا مخططاتك ولا دعمك للإرهاب أو دعمك لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأن سيادة البلاد العربية خط أحمر.
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