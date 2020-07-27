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اقتصاد

غرفة صناعة الدواء: مصر تمتلك 154 مصنعا وبدأنا العصر الذهبي.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك 154 مصنعا لإنتاج جميع أشكال الأدوية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «التحدي الأكبر لصناعة الدواء في مصر تتمثل في المادة الخام، ومن المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وصناع الدواء لتحديد استراتيجية لتطوير صناعة الدواء»، معلقا «بدأنا في العصر الذهبي لصناعة الدواء».

وأكمل «نحتاج إلى قاعدة تصنيع دواء لمنافسة الصناعات الدوائية بالخارج وخاصة في الصين والهند، فضلا عن ضرورة حصول الشركات على الشهادات الدولية كشهادة الاتحاد الأوروبي». 
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