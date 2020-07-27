المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

أكد مصطفي عبده نجم النادي الأهلي السابق، أنه نجح في تحقيق حلمه بأن يصبح أحد لاعبي القلعة الحمراء، وأن يكون متواجدا في قناة الأهلي .

وطالب مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي جماهير النادي بمساعدة القناة ومساندة جميع برامج القناة لتكون في مكانة عالية مثلما تعود جميع عشاق القلعة الحمراء.

وأعلن أنه سيقدم برنامجا كل جمعة تحت اسم المجري، مشيرا إلى أنه سيستضيف نجوم الكرة الذين ساهموا في كتابة إنجازات جميع الفرق المصرية وليس النادي الأهلي فقط.

انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة الاهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.