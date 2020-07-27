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كما فعلت تركيا بنهري دجلة والفرات.. أحمد موسى يفضح إثيوبيا: تريد تعطيش مصر والسيطرة على النيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:42 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تريد أن تفعل كما فعل الديكتاتور أردوغان، والسيطرة على نهر النيل وقطع المياه عن مصر كما فعلت تركيا من السيطرة على نهري دجلة والفرات وتعطيش سوريا والعراق. 

وأضاف أحمد موسى، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «مصر وضعها مختلف ودولة قوية وقادرة على مواجهة كافة التحديات والحفاظ على حقوق مصر المائية»، مستنكرا التعنت الإثيوبي والمراوغة في التفاوض.

أكد أحمد موسى، ان المفاوضات مع إثيوبيا هي والعدم سواء، والاتحاد الأفريقي لن يقدم أي نتيجة إيجابية؛ ويجب الذهاب إلى مجلس الأمن.

وأشار أحمد موسى، إلى أن إثيوبيا دائما تتجنى على مصر والشعب المصري وتلقى باتهامات ضد مصر التي لم تسِئ إليها ودائما تتعامل معها بشكل لائق ودبلوماسي.
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