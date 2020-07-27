دعاء يوم عرفة.. الأزهر يكشف خير ما قيل في أعظم أيام العام.. فيديو

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم عرفة أعظم أيام العام على الإطلاق وصيامه له ثواب كبير عند الله.









وأضاف عرفة، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ثواب صيام يوم عرفة، يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، ويقول النبي في الحديث الشريف "من صام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة".









وأشار إلى أنه يستحب من الدعاء والتلبية والذكر والشكر في يوم عرفة، منوها بأن أفضل ما يقال في يوم عرفة، أن نقول كما قال النبي "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير".









وأكد أن الدعاء هو العبادة، ويقول الله تعالى في كتابه العزيز ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) .



