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رياضة

بشرط.. أولمبياكوس اليوناني يدرس التعاقد مع وليد أزارو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي اولمبياكوس اليوناني يدرس إمكانية التعاقد مع وليد ازارو نجم فريق الأهلي والذي انتهت إعارته لـ فريق الاتفاق السعودي.

وأكدت صحيفة "SDNA " أن النادي اليوناني يدرس إمكانية التعاقد مع ازارو حال فشل تجديد التعاقد مع أحمد حسن كوكا نجم الفريق المعار من سبورتنج براجا البرتغالي منذ يناير الماضي.

وأضافت الصحفية أن النادي البرتغالي طلب 2.5 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع كوكا بشكل نهائي لـ اولمبياكوس اليوناني ليكون ازارو الخطة البديلة حال فشل بقاء كوكا.

وأضافت الصحيفة أن ازارو حقق تألق واضح في فريق الاتفاق السعودي خلال فترة الإعارة حيث سجل 3 أهداف في 10 مباريات.
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