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ديني

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:10 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء من لهم حق دخول المقابلة للحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجي المراكز الثقافية الحاصلين على الدكتوراه.

وحددت الوزارة عقد المقابلة يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام وزارة الأوقاف، مؤكدة أنه على الأسماء المعلنة الحضور فى الميعاد المحدد، ومعهم بطاقة الرقم القومى، وصورة من شهادة الدكتوراه، والأصل للاطلاع عليه.
 
وفي سياق آخر، ناشدت وزارة الأوقاف، السيدات المتقدمات لدخول الاختبارات التحريرية للحصول على تصريح واعظة متطوعة بوزارة الأوقاف من خريجات الأزهر الشريف والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، سرعة تسجيل تأكيد رغبتهن في الالتحاق في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ النشر.

وفي بيان آخر، قالت وزارة الأوقاف، إن جماعات الفتنة والضلال اعتادت بث الأكاذيب وليس بمستغرب منها، فما أتى على أصله لا يُسأل عن علته، حيث نشرت بعض صفحات الجماعات الإرهابية المجرمة افتراء وكذبًا ما نسبته إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه يتوضأ مرة واحد في اليوم ترشيدًا للمياه، وهو كذب محض وافتراء ليس بغريب على هذه الجماعات وعناصرها المجرمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وزير الأوقاف أكد أن السنة هي استحباب الوضوء لكل صلاة، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام المياه ولو كان الإنسان على نهر جار، انطلاقا من سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- عندما مر على سيدنا سَعْدٍ بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَار».

وأكدت وزارة الأوقاف، أن تشيير ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء، ورب العالمين -عز وجل- يقول في كتابه العزيز: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» ويقول نبينا -صلى الله عليه وسلم- : «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».


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