تحذير: مظاهر الغش والفساد في اللحوم الطازجة والمجمدة قبل عيد الأضحى

أعلن جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية النشرة الإرشادية لعيد الأضحى لعام 2020، حيث تتضمن النشرة النصائح والإرشادات يجب مراعاتها لمعرفة اللحوم الجيدة وغيرها من إرشادات.





وشدد الجهاز على ضرورة الانتباه لمظاهر الغش والفساد في اللحوم وأهمها:





أولًا: اللحوم الطازجة:





- وجود تغير في الشكل الظاھري للذبيحة مع وجود رائحة غير مقبولة للحم.





- ملمس الدھن يكون غير متماسك وبه رائحة تزنخ.





- عند الضغط على اللحم بالإصبع يترك أثرًا غائرًا.





- وجود لزوجة على سطح اللحم.





- وجود نمو فطري أو بقع خضراء على سطح اللحوم.





ثانيًا: اللحوم المجمدة:





- وجود حروق تجميد.





- خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج.





- عند الضغط بالإصبع على اللحم يترك أثرًا غائرًا.





- وجود فطريات بيضاء أو سوداء اللون أو بقع خضراء على سطح اللحم أو رائحة غير مقبولة .





- وجود رائحة غير مقبولة للحوم.





- ظهور رائحة تزنخ في اللحوم.





إرشادات ونصائح يجب مراعاتها لمعرفة اللحوم الجيدة:





- اللون وردي فاتح إلى غامق قليلًا تبعًا لعمر الحيوان المذبوح والدھن أبيض ناصع كما في (الجاموس والضأن) ومائل للاصفرار كما في (البقري).





- أن تكون اللحوم معروضة بثلاجات العرض أو داخل الثلاجات الملحقة بمحال الجزارة وألا تزيد درجة الحرارة داخل ثلاجة العرض على 4 درجات مئوية.





- أن تكون رائحتها مقبولة ومميزة لنوع اللحم.





- أن يكون القوام متماسكًا لا يسھل قطعه بأظافر اليد.





- لا توجد به مواد مخاطية أو ھلامية أو منداة.





- ليس به بقع خضراء اللون وليس عليه نمو فطري (عفن) أبيض أو أخضر أو أسود اللون.



