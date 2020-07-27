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توك شو

أرشيفجي السينما المصرية: نفتقد ثقافة الصورة.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:17 م
مكرم سلامة
مكرم سلامة
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إبراهيم القادري
قال مكرم سلامة جامع للقفشات والأفلام الوثائقية القديمة، إن الأرشيف الخاص بمصور الملك فؤاد وجدته مع شخص في الإسكندرية وقمت بشرائه وكان يوجد به صورة نادرة لسعد زغلول.

وأضاف مكرم سلامة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الغرب يقدرون الكنوز وبالتالي الأشياء القديمة بالنسبة لهم كنز أما بالنسبة لنا صور لأننا ليس لدينا ثقافة الصور.

وأوضح مكرم سلامة، أن العصر الذهبي للصورة كان المصورون به من الأرمن وكل محافظة في مصر كان بها مصور واحد فقط.

وتابع: أن المصور في الماضي كنا نعرفه من خلال لون الصورة التي قام بطباعتها ولم يكن هناك تكنولوجيا والعمل كان له يدويا.

واستكمل : أن خلال أزمة فيروس كورونا قمت بإخراج الصور المصرية القديمة وقمت بنشرها وكانت هذه الصور كانت لمدينة بورسعيد والسويس والاسكندرية والقاهرة . 
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