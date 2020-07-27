مروة الطحاوي أمينًا للمرأة بحزب المصريين

أصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارًا بتكليف المهندسة مروة الطحاوي، أمينًا لأمانة المرأة بالحزب.



يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الحزب لتحقيق الرؤية المنشودة للحزب وتنفيذ خطة العمل العامة له لخدمة البلاد، وتشجيعًا للمناخ الذي وفره الرئيس السيسي للمرأة المصرية ودعمه الكامل لها في الوزارات والهيئات ومجلسي النواب والشيوخ وتمثيلهم بشكل مشرف في جميع قطاعات الدولة؛ ما أتاح مناخًا جيدًا للعمل للمرأة المصرية.



وبدورها قالت المهندسة مروة الطحاوي، أمين المرأة بحزب "المصريين"، في أول تصريح لها، إن أهم الأولويات لديها، تتمثل في استكمال الانتشار لقواعد الحزب، والاهتمام بزيادة الدورات السياسية والتثقيفية لكوادر وشباب الحزب ومشاركة الحزب بجميع مستوياته التنظيمية للمواطنين في حل المشكلات التي تواجههم.

