د.فتحي حسين يكتب: ما يغلاش عليك يا مواطن!

لا تتعجب من العنوان ؟ ولا تصاب بالصاعقة فور سماعك لفظ غلاء بعد أن صار كابوس يهدد الأسرة المصرية نتيجة جشع التجار الذي لا ينتهي!





ولكن سرعان ما سوف تتنفس الصعداء حينما تعلم بأن عنوان المقال هو عبارة عن مبادرة رئاسية لتخفيض الأسعار وتقديم دعم متزايد علي بطاقات التموين لكل فرد ٢٠٠ جميع والحد الأقصى البطاقة هو ١٠٠٠ جنيه من أجل التخفيف عن كاهل المواطن والحد من الغلاء في الأسعار التي تتزايد يوما بعد يوم دون رادع، بالرغم من الرقابة علي الأسواق إلا أن الرقابة لوحدها لا تكفي دون وجود رادع داخلي لدي جميع تجارة وبائعي مصر في كل مكان، وهو ما دعا القيادة السياسية بإعطاء توجيهات حكومية للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك واعتياد الناس علي شراء السلع الأساسية من لحوم وتموين وخضراوات وفاكهة وملابس للأطفال والأسرة وغيرها من الاحتياجات التي بادرت بها القيادة من أجل حل أزمات المواطنين، كما أن الزيادات المالية لوحدها علي بطاقات التموين حملت الموازنة العامة الدولة أكثر من ١٢.٥ مليار جنيه سنويا!





متغلاش عليك تهدف أيضا إلى تشجيع المنتج المصري وضرورة الإقبال علي شرائها وعدم الاتجاه للمنتجات الآخرين كالصينية بعدما رأينا وتأكدنا أنها السبب في كافة الأمراض والفيروسات المنتشرة في العالم وابرزها كورونا أو كوفيدا ١٩ الذي أصابت العالم - ولا يزال- بنسبة غير مسبوقة من حالات الوفاة والإصابات ومن اجل زيادة الطلب علي الجنيه المصري وتوفير العملة الاجنبية البلاد لا بد من تشجيع المنتج المصري والإقبال علي شرائه للسينما هناك شركات مصرية ذات سمعة عالمية طيبة في إنتاج الحديد والاسمنت والنسيج والمنتجات الطبية وغيرها فلابد من تشجيعها من منطلق أنها مصر ام الدنيا.





لا بد من تشجيع منتجات بلدنا ولا نتجه لشراء منتجات الغرب والدولة الآسيوية كالهند وماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول وينبغي نحو الصناعية المصرية حتي تكون قادرة علي المنافسة والتصدير إلى الخارج وبالتالي حصد المزيد من العملة الصعبة للبلاد!



