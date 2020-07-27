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تعليم

جامعة الإسكندرية تدشن منصة إلكترونية للتدريب عن بعد.. صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:41 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني

أعلن الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تدشين منصة الكترونية للتدريب TMS بجامعة الإسكندرية  لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة فى مجالات التدريب والتنمية البشرية و التعلم عن بعد.


وأضاف خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم أن المنصة تقدم العديد من برامج التدريب في مختلف المجالات والعمل على تطوير أداء الموارد البشرية وتعزيز ثقافة التعلم الذكي من خلال برامج ذكية ومبتكرة وسهلة الاستخدام.


وأحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلي للجامعات بإستمرار عقد لجان القطاع واللجان المنبثقة عنه باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.


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واستعرض الدكتور عبد العزيز عماره المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنشطة المركز وعدد الدورات التي نفذها المركز وأعداد المتدربين وتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات علي الرغم من الظروف الحالية.


واستعرض المجلس الجهود المتواصلة للكليات أثناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال فترة الامتحانات. 


و ناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة مثل مشروع البصمة الكربونية و مبادرة فكرتك والمشاركة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة. 


وأصدر نائب رئيس الجامعة عددا من التكليفات وفقا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وهي البعد البيئي ويشمل وضع خطة متكاملة لتحويل الجامعة لجامعة خضراء وبرامج الطاقة الشمسية ولمبات الليد وترشيد المياه وتنظيف الشواطئ وخطة تدوير المخلفات وبرامج الصحة المجتمعية، والبعد المجتمعي ويشمل وضع إطار تطويري للتكنولوجيا النظيفة وتنمية الموارد الذاتية للجامعة، والبعد الاقتصادي ويشمل القوافل (المجتمعية. الطبية. الأفريقية) وربط الجامعة بالصناعة والزراعة والتدريب التحويل والمبادرات المجتمعية. 


ووافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتور عبد الوهاب شلبي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بعنوان تتبع جودة صناعة الارز بعد الحصاد في دول حوض المتوسط ومشروع البحث المقدم من الدكتورة مني كمال مرعى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان حول استخدام آليات النانو المصنوعة من بورات الزجاج الحيوي لعلاج الجروح المزمنة في مرضي السكري.

جامعة الإسكندرية تدشن منصة إلكترونية للتدريب عن بعد.. صور
جامعة الإسكندرية تدشن منصة إلكترونية للتدريب عن بعد.. صور
جامعة الإسكندرية تدشن منصة إلكترونية للتدريب عن بعد.. صور
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