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ديني

الأم وبناتها بس.. الأزهر يوضح حكم صلاة العيد في المنزل.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:01 ص
الأم وبناتها بس..
الأم وبناتها بس.. الأزهر يوضح حكم صلاة العيد في المنزل
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محمد شحتة
قال السيد عرفة،عضو  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإمامة في الصلاة لابد أن تكون للرجال، سواء رب الأسرة أو الإبن.

وأضاف عرفة، في البث المباشر لموقع صدى البلد، على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات الجمهور، أنه لو لم يكن غير موجود في البيت إلا الأم وبناتها، فيجوز  لأن أن تقف إماما في الصلاة بالبنات في الصلوات وصلاة العيد.

وشرح عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية صلاة العيد في المنزل تزامنا مع أزمة كورونا وعدم فتح المساجد والساحات لصلاة العيد فيها. 

وقال عرفة في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد، للرد على أسئلة الجمهور، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه يجوز الرجل أداء صلاة العيد مع أهله وأولاده وزوجته. 

وأشار إلى أن صلاة العيد في المنزل تصلى ركعتين، الركعة الأولى نكبر فيها سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ويستحب أن نذكر الله بين كل تكبيرة والأخرى بقول "سبحان الله أو الحمدلله".

وأوضح أنه بعد الانتهاء من التكبيرات نقرأ سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، ثم نقرأ كما علمنا النبي بسورة الأعلى فإن لم يتيسر فيجوز القراءة بأي سورة، ثم نركع ونسجد السجدتين ونقوم للركعة الثانية. 

وذكر أنه في الركعة الثانية نكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ثم نقرأ بسورة الغاشية سنة عن النبى، فإن لم يتيسر فباي سورة شاء، ثم يركع ويسجد السجدتين ويجلس للتشهد ويسلم. 

وأضاف انه يجوز للرجل إن شاء أن يخطب لو كان متمكنا او يرغب في ذلك فإن لم يستطع فلا حرج من أداء صلاة العيد بدون خطبة. 

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