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أحمد موسى يشيد بمكاتب البريد المتنقلة لصرف المعاشات ..فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:21 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
أثنى الإعلامي أحمد موسى، على مكاتب البريد المتنقلة لصرف المعاشات؛ موضحة أنها تساعد على القضاء على الزحام. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنها تساعد أيضا في تخفيف حدة الزحام على مكاتب البريد الاساسية؛ لافتا إلى أن كل ذلك ضمن خطة الدولة لصرف معاشات شهر أغسطس للمصريين.

ومن جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، إن هناك 4 ملايين شخص صرفوا معاشات وزارة التضامن منذ إعلان توجيه الرئيس ببدء الصرف قبل عيد الأضحى، موضحًا أن الصرف متاح من ماكينات الصراف الآلى، وأمامنا يومين.
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