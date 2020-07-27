بالكاجول .. علا الفارس تستعرض أنوثتها في صورة جديدة .. شاهد

شاركت الإعلامية الأردنية

صورة جديدة لها

عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

وظهرت

بإطلالة كاجوال ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.