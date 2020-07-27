بالكاجول .. علا الفارس تستعرض أنوثتها في صورة جديدة .. شاهد

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.
وارتدت علا الفارس تي شيرت باللون الازرق بنصف كم، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وقامت علا الفارس بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وعشوائية ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج الهادئ، فقامت باختيار اللون الكشمير كأحمر الشفاه، مع الآي لاينر باللون الأسود.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات ، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الازرق، مع قلادتين باللون الذهبي .
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on