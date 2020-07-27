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اقتصاد

محافظ بورسعيد يكشف خطة المحافظة للتحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل خطة المحافظة للتحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المحافظة تشمل 42 محطة تموين سيارات بينها 11 محطة للتموين بالغاز الطبيعي واثنين كهربائية»، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف تحويل 50% من إجمالي المحطات كي تمون السيارات التي بالغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية. 



وأوضح أن الخطة تعتمد على التسويق والتحفيز وليس الإجبار بالتعاون مع وزارة البترول.

وأشار إلى وجود أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد ينتج 6 آلاف قطعة كاوتش يوميا، فضلا عن التصدير لإيطاليا والمغرب والجزائر والإمارات ضمن خطة التشغيل التجريبي، معلقا «العمالة في المصنع مصرية بنسبة 100% وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بحضور رئيس الوزراء بعد العيد».

وأوضح أن مصنع الإطارات أقيم باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية، مشيرا إلى أن بورسعيد سجلت 5 إصابات بكورونا خلال آخر إحصائية. 
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