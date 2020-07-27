زيادة 24 جنيها دفعة واحدة.. النواب يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. ويؤكد: اضطراب السوق العالمي أبرزها

- الذهب يقفز 24 جنيها دفعة واحدة

- الملاذ الآمن للمستثمرين.. نائب يوضح أسباب ارتفاع سعر الذهب

- برلماني: الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرا بكورونا



أرجع عدد من نواب البرلمان أسباب الارتفاع الكبير الذي يشهده سعر الذهب مؤخرًا إلى اضطرابات الاقتصاد العالمي، وذلك جراء انتشار فيروس كورونا وتداعياته التي أثرت على السوق العالمي.

كان السعر العالمي لأوقية الذهب قد سجل نحو 1942 دولارا، وعيار 18 (743.15) جنيه، وعيار 21 (867) جنيهًا، وعيار 24 (990.85) جنيه، وسجل الجنيه الذهب (6936) جنيهًا.

قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك حالة من الثقة لدى المستثمرين، أدت بهم إلى اللجوء إلى الإدخار الآمن وشراء الذهب، ضمانًا لأموالهم، مضيفًا بأن هذا الأمر تسبب في الارتفاع المستمر والكبير في سعر الذهب.

وأشار النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي أيضًا ضمن التأثر بتداعيات الوباء العالمي فيروس كورونا ، إلى جانب الآثار المترتبة على .معالجة الحكومات للتداعيات الناجمة عن الفيروس كذلك، واضطرابات الاقتصاد العالمي .





وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الذهب، صرح النائب بأنه من الصعب توقع أسعار الذهب، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن كثيرا من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار المباشر أو غير المباشر ويلجأون إلى شراء الذهب، وهذا يعطي دلالات ومؤشرات عن طبيعة الفترة المقبلة .

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه مع طول فترة عدم اليقين بالنسبة للاستثمار، يبدأ المستمثرون في زيادة مدة التركيز على المعدن النفيس وهو الأرجح الفترة الحالية.

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من جانبه، كشف النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أسباب ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وزيادة 15 جنيها دفعة واحدة.









وقال النائب عمرو الجوهري في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سعر الذهب ارتفع متأثرًا باضرابات السوق والاقتصاد العالمي، وهذا يأتي في إطار تداعيات فيروس كورونا، الذي لا يزال العالم متأثرًا به.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الذهب دائما ما يكون الملاذ الآمن للمستثمرين، وبالتالي يلجأون إليه بدلًا من البورصة، لضمان أموالهم واستثماراتهم، وهذا بالكاد ينعكس على السعر.