أمريكا: حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حزب الله اللبناني منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لـ"العربية" أن حزب الله يعمل لمصلحة إيران أكثر من مصلحة الشعب اللبناني.

وكانت منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية شهدت توترا ملموسا، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت إسرائيل عن إحباط محاولة تسلل لخلية من حزب الله إلى داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية كانت محاولة انتقام لمقتل الناشط في حزب الله، على كامل محسن، خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا منذ يومين.





وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلًا عن مصادر لبنانية، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية نفذت عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل.





وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، بعد تبادل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.





فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يورط لبنان في هجماته، مشيرا إلى أن التسلل لأراضي إسرائيل أمر خطير.





وأوضح نتنياهو، في كلمة له اليوم الاثنين، أن تل أبيب ستواصل العمل ضد التموضع الإيراني على حدودها، مشيرا إلى أن حزب الله يلعب بالنار.



