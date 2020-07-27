AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:21 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
Advertisements
شيماء مصطفى
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حزب الله اللبناني منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لـ"العربية" أن حزب الله يعمل لمصلحة إيران أكثر من مصلحة الشعب اللبناني.

وكانت منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية شهدت توترا ملموسا، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت إسرائيل عن إحباط محاولة تسلل لخلية من حزب الله إلى داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية كانت محاولة انتقام لمقتل الناشط في حزب الله، على كامل محسن، خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا منذ يومين.

وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلًا عن مصادر لبنانية، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية نفذت عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل. 

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، بعد تبادل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. 

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يورط لبنان في هجماته، مشيرا إلى أن التسلل لأراضي إسرائيل أمر خطير.

وأوضح نتنياهو، في كلمة له اليوم الاثنين، أن تل أبيب ستواصل العمل ضد التموضع الإيراني على حدودها، مشيرا إلى أن حزب الله يلعب بالنار.

وتوعد كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي بأنه سيعرض نفسه وبلده للخطر، محذرا حزب الله بعدم تكرار هذا الخطأ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رويترز تكشف أسباب القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان

أنباء عن مقتل عناصر من حزب الله على يد الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل توسع نطاق القصف في لبنان..واشتباكات بالأسلحة الرشاشة على الحدود

حاولوا اختراق الحدود.. إسرائيل تعلن القضاء على خلية من حزب الله اللبناني

مستعدون لأي سيناريو.. نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتمركز عند حدودنا

سياسي لبنانى يكشف عن تطورات الساعات المقبلة بين إسرائيل وحزب الله

ترشيحاتنا

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

إغماء وبكاء وخناقة.. مشاهد من محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام ..فيديو

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور

بـ توب أبيض وجينز .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة رقيقة.. شاهد