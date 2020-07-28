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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلى المصرى. 

بلغ سعر صرف  الدولار الأمريكي اليوم  15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع، وذلك خلال مستهل تعاملات ثاني أيام الأسبوع.

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سجل سعر اليورو 18.43 جنيها للشراء و18.67 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.24 جنيه للشراء، و 20.51 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسرى 17.19 جنيه للشراء ، و 17.40 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.79 جنيه للشراء، و1.81 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.89 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
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