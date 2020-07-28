قاعدة الوطية خير دليل.. برلماني تركي يحذر أردوغان من مغبة التورط في ليبيا

حذر نائب في البرلمان التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، من مغبة التورط في الحرب الدائرة في ليبيا، واتهم النائب عن حزب "الخير" التركي المعارض، أيدين عدنان سزكين، حكومة أردوغان بجر البلاد إلى الحرب الداخلية في ليبيا.









وقال النائب في مؤتمر صحفي بالبرلمان، إن الخطر يزداد تدريجيا في ليبيا، وعلى الرغم من تحذيراتنا للحكومة، تنخرط بكل قوتها في الحرب هناك، وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة.









ولفت النائب إلى أن قاعدة الوطية الليبية التي أعلنت تركيا تحويلها إلى قاعدة جوية تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات.









ووجه النائب في البرلمان التركي تساؤلا قال فيه: "من الذي نفذ الهجوم؟"، وتابع أنه إلى الآن لم يفصحوا عن ذلك، فقصف الوطية والتطورات التي تبعتها، أظهر وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات معينة".









وتابع: "القصف حال دون نشر طائراتنا في القاعدة، وقوض عملية سرت الجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي نواجهها في ليبيا".









وشدد على أن تفوق سلاح الجو للحلف، الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا.