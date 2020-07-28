AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:38 ص
جوهرة
جوهرة
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الراقصة جوهرة  متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت جوهرة فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، و اتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة ذات اللون الفضي، كما تميز الفستان بأنه كشف عن رشاقتها.

اقرأ إيضا..

وتزينت الراقصة جوهرة ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة أنيقة و متكاملة، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوهرة على تسريحة الشعر المرفوع، فيما ظهرت بمكياج صاخب مرتكزا على الألوان التى كشفت عن جمال ملامحها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوهرة تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة على البحر.. فيديو

بـ البيجاما .. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بـ ملابس كاجوال .. جوهرة تخطف الأنظار برفقة حسن شاكوش

جوهرة عن حسن شاكوش: فنان موهوب ومجتهد

بماكياج جريء.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

ترشيحاتنا

في العشر من ذي الحجة .. الأزهر: هذه القربة إلى الله تدخلك الجنة

التراجع مستمر.. الصحة: تسجيل 420 إصابة جديدة بـ كورونا و46 وفاة

كيفية جمع صلاتي المغرب والعشاء في ليلة الزفاف .. الإفتاء تجيب

محيي حافظ يعلن بشرى سارة: مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

مجلة تركية تدعو إلى إعلان الخلافة: إذا لم يكن الآن فمتى؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور