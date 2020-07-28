مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الراقصة جوهرة





وتألقت جوهرة فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، و اتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة ذات اللون الفضي، كما تميز الفستان بأنه كشف عن رشاقتها.





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وتزينت الراقصة جوهرة ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة أنيقة و متكاملة، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوهرة على تسريحة الشعر المرفوع، فيما ظهرت بمكياج صاخب مرتكزا على الألوان التى كشفت عن جمال ملامحها.







متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.