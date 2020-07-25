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مرأة

بإطلالة ملفتة.. جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

السبت 25/يوليه/2020 - 07:54 ص
جوهرة
جوهرة
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هاجر هانئ
حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت جوهرة فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا اكمام مكشوفة، باللون اللبنى واتسم الجزء العلوى من التصميم ببعض التطريزات المميزة التى زادت من جاذبيتها.

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وحمل فستان جوهرة في أحدث ظهور لها توقيع مصممة الأزياء Mona Gouda، وأكمبت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة على خصلات شعرها الطويل المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
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