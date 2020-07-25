بإطلالة ملفتة.. جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها





تألقت جوهرة فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا اكمام مكشوفة، باللون اللبنى واتسم الجزء العلوى من التصميم ببعض التطريزات المميزة التى زادت من جاذبيتها.





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وحمل فستان جوهرة في أحدث ظهور لها توقيع مصممة الأزياء Mona Gouda، وأكمبت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.





اما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة على خصلات شعرها الطويل المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.