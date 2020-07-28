AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري في الملعب.. محمد الشناوي: الأهلي لم يحسم اللقب حتى الآن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:00 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
Advertisements
محمد سمير

أكد محمد الشناوي حارس مرمي  النادي الأهلي ان لقب الدوري لم يحسم بعد لصالح النادي الأهلي .

 

وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان الدوري مازال في الملعب و لن يحسم إلا بصافرة الحكم فقط في اخر مباراة بالدوري .

 

وأوضح الشناوي ان الأهلي يركز علي كل مباراة على حدة؛ ليتمكن من تحقيق مراده و حسم اللقب بشكل رسمي .

 

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسيكون بث القناة بتقنية HD.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن نتخلى عن مبادئنا مهما كلفنا الأمر.. رسائل نارية من محمود الخطيب لجمهور الأهلي

محمود الخطيب: الأهلي تاريخ ومبادئ والتطوير هو الشعار الحالي للنادي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

علاء ميهوب: بدون تحيز قناة الأهلي هى الأفضل بعد التطوير

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

فايلر: فخور بتدريب الأهلي وتحرك اللاعبين أبرز مشاكل الكرة المصرية

ترشيحاتنا

تركيا تستفز إسبانيا.. آيا صوفيا للمسلمين فقط

مفاجأة عثر عليها العلماء في توابيت فرعونية

هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

محيي حافظ يعلن بشرى سارة: مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا

محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

قاعدة الوطية خير دليل.. برلماني تركي يحذر أردوغان من مغبة التورط في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور