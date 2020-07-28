الدوري في الملعب.. محمد الشناوي: الأهلي لم يحسم اللقب حتى الآن

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ان لقب الدوري لم يحسم بعد لصالح النادي الأهلي .

وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان الدوري مازال في الملعب و لن يحسم إلا بصافرة الحكم فقط في اخر مباراة بالدوري .

وأوضح الشناوي ان الأهلي يركز علي كل مباراة على حدة؛ ليتمكن من تحقيق مراده و حسم اللقب بشكل رسمي .

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسيكون بث القناة بتقنية HD.