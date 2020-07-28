بين الحلم والأمنية.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ متابعيه من تدريبات الزمالك

نشر عبد الله جمعة نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له من تمارينه مع فريقه.





وعلق عبد الله جمعة على الصورة قائلا "بين الحلم والأمنية لا يحدث الا ما كتب الله لنا".





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.









وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .





ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



