حسب وصيته.. جنازة مشالي طبيب الغلابة من منطقة التمساح في إيتاي البارود

كشف الدكتور عمرو مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنه أن والده قد غيبه الموت بشكل مفاجئ لتعرضه لوعكه صحيه اثر ازمه قلبيه .





وأوضح نجل الطبيب ان والدته أخبرته بوفاه والده هاتفيا وهو ما أصاب الأحفاد بالحزن والوجيعه علي جدهم، مشيرا إلى انها استعانت باطباء للكشف عليه وتبين وفاته اثر هبوط حاد في الدوره الدمويه .





واشار الى أنه جار ترتيب جنازه للطبيب الراحل عقب اداء صلاه الجنازه عليه بساحة المسجد الاحمدي بطنطا قبيل اداء صلاه الجنازه الرسميه بالمسجد الكبير بمنطقه التمساح بنطاق مركز ايتاي البارود بمسقط رأسه بمحافظة البحيره حسب وصيته .





واختتمت المصادر أنه جار استخراج شهاده الوفاه من مكتب صحه اول طنطا للبدء في تغسيل جثمانه .



