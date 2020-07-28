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محافظات

حسب وصيته.. جنازة مشالي طبيب الغلابة من منطقة التمساح في إيتاي البارود

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:52 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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احمد علي
كشف الدكتور عمرو مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنه أن والده قد غيبه الموت بشكل مفاجئ لتعرضه لوعكه صحيه اثر ازمه قلبيه .

وأوضح نجل الطبيب ان والدته أخبرته بوفاه والده هاتفيا وهو ما أصاب الأحفاد بالحزن والوجيعه علي جدهم، مشيرا إلى انها استعانت باطباء للكشف عليه وتبين وفاته اثر هبوط حاد في الدوره الدمويه .

واشار الى أنه جار ترتيب جنازه للطبيب الراحل عقب اداء صلاه الجنازه عليه بساحة المسجد الاحمدي بطنطا قبيل اداء صلاه الجنازه الرسميه بالمسجد الكبير بمنطقه التمساح بنطاق مركز ايتاي البارود بمسقط رأسه بمحافظة البحيره حسب وصيته .

واختتمت المصادر أنه جار استخراج شهاده الوفاه من مكتب صحه اول طنطا للبدء في تغسيل جثمانه .

وجدير بالذكر أن طبيب الغلابه توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنه وترك بصمه في أعمال الخير مع الغلابه والكشف علي غير القادرين مقابل  قيمه زهيده لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فتره تزيد عن ٥٠ سنه افناها في عمله كالطبيب لخدمه الفقراء .
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