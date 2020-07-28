نادي الزمالك ينعى الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الطبيب محمد عبد الغفار مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية صباح اليوم.





وحصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة نادي الزمالك وتم منحه العضوية الشرفية؛ نظرا لانتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.





ويعد طبيب الغلابة نموذجا مشرفا لكل المصريين الأوفياء للوطن ومساعدا دائما للفقراء.





وكان مشالي قد أكد اهتمامه بمتابعة الزمالك والانتماء له منذ طفولته وعشقه للراحل حمادة إمام





وقال خلال لقاء ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "أشجع الأبيض منذ طفولتي وأتوجه بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها بالقلعة البيضاء مؤخرا على الصعيد الإنشائي والرياضي.





الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.





تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد (عمرو وهيثم ووليد) تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.





ظل الراحل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.





وتقديرا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد شوارع مدينة طنطا؛ بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه