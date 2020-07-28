AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي الزمالك ينعى الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:51 ص
الطبيب محمد عبد
الطبيب محمد عبد الغفار مشالى
Advertisements
ملك موسي
نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الطبيب محمد عبد الغفار مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وحصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة نادي الزمالك وتم منحه العضوية الشرفية؛ نظرا لانتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.

ويعد طبيب الغلابة نموذجا مشرفا لكل المصريين الأوفياء للوطن ومساعدا دائما للفقراء. 

وكان مشالي قد أكد اهتمامه بمتابعة الزمالك والانتماء له منذ طفولته وعشقه للراحل حمادة إمام.

وقال خلال لقاء ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "أشجع الأبيض منذ طفولتي وأتوجه بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها بالقلعة البيضاء مؤخرا على الصعيد الإنشائي والرياضي.

الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد (عمرو وهيثم ووليد) تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

ظل الراحل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.

وتقديرا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد شوارع مدينة طنطا؛ بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب الغلابة بطنطا ردا على شائعة وفاته: الناس بتحبني الحمد لله

مرتضى منصور يكرم طفلين ويمنحهما العضوية الشرفية

وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بسبب أزمة قلبية مفاجئة

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

اليوم.. تشييع جثمان ودفن طبيب الغلابة محمد مشالي في البحيرة

ترشيحاتنا

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم أفطرته في رمضان.. دار الإفتاء توضح

بشرى سارة لمرضى كورونا .. دواء مصري مفعوله سحري وبـ 15 جنيها فقط

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حكم النوم على البطن.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

وداعا حسن عطية.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح يودع أستاذ الدراما المدقق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خراج في الأسنان.. امرأة تفقد الذاكرة والقدرة على المشي بعد إصابة القلب والكبد

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور