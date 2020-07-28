جدرانه شكلت تاريخ مصر.. رشا مجدي: المقاولون العرب تكشف عن الشكل النهائي لتجديدات متحف قيادة ثورة يوليو

قالت الإعلامية رشا مجدي إن شهر يوليو هو شهر الانتصارات، والذي شهد ثورة يوليو العظيمة، ومرور 68 عاما على ذكراها.









وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شركة المقاولون العرب كشفت عن الشكل النهائي للتجديدات في متحف قيادة زعماء ثورة يوليو، موضحة أن الشركة كانت حريصة منذ فترة على تنفيذ تلك التجديدات، حرصا على إحياء التراث.







