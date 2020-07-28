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مرأة

مواد خارقة.. لتنظيف المنزل بدون عناء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يشعر معظم الناس بالقلق الشديد قبل تنظيف منازلهم لأنهم ليسوا متأكدين من أين يبدأون وكم من الوقت للاستثمار لذلك لا يجب أن يكون تنظيف المنزل شاقًا للغاية. في الواقع ، إنها عملية سهلة إلى حد ما يمكن الاستمتاع بها ، إذا كنت على دراية ببعض الاختراقات السهلة.

 ولذلك نعرض قائمة بالمواد التي تحتاجيها في التنظيف:

* هل تعلم أنه يمكنك إزالة البقع على السجاد باستخدام الفودكا؟ يمكن أن يكون فرك الفودكا النظيف أو حتى النبيذ الأبيض مفيدًا للغاية في عملية التنظيف هذه. ما عليك سوى العثور على البقعة ، وصب الكحول الشفاف عليها ، وفركها برفق.

* يمكنك إزالة البقع الناتجة عن الماء على الأسطح اللامعة باستخدام كريم الحلاقة. ضع الكريم واتركه لمدة 15 دقيقة قبل مسحه. في حين أنه قد يبدو مثل السحر ، إلا أنه علم بسيط حقًا.


* تنظيف المرحاض أمر يخشى الكثير من الناس. ولكن ، يمكنك استخدام صودا الخبز والخل لجعل العملية أبسط وأسرع. فقط امزج كوبًا من الخل مع نصف كوب من صودا الخبز والماء الساخن ، واسكبه في المرحاض. دعها تنقع قليلًا ثم اغسلها. لا تنس مسح مقعد المرحاض.

* استخدم زيت الليمون لتنظيف الميكروويف والبخار. أضف 15 نقطة من زيت الليمون إلى كوب ونصف من الماء وضع الخليط في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف. الميكروويف لمدة 10 دقائق ، واترك البخار يستقر داخل الجدران. ويعتقد أنه يلين جزيئات الطعام الصلبة العالقة داخل الجهاز. في وقت لاحق ، يمكنك تنظيفه بإسفنجة.


* لتنظيف مروحة السقف ، استخدم غطاء وسادة بدلًا من قطعة قماش عادية. هذا الأخير يمكن أن يجعل الأوساخ والغبار يسقط على الأرض وعلى السرير ، في حين أن غطاء الوسادة يمكن أن يحتوي عليه. يمكنك وضعها بين الشفرات والتمرير ثم جمع الأوساخ.

* لتنظيف ستائر النافذة استخدم زوج من الجوارب القديمة. نظرًا لأن الستائر ذات جوانب متعددة ، خذ الخل والمزيج بكميات متساوية ، واستخدم جوربًا قديمًا ، وامسح كل قسم لإزالة الأوساخ.
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