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رياضة

ميدو لـ حسام غالي: نورتني يا كابيتانو.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الكابتن احمد حسام ميدو صورة له مع حسام غالى لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق ميدو على الصورة قائلا "نورتني يا كابيتانو".

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ويذكر أن عبر حسام غالي  عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

وقال حسام غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضه اللبس"،الذي يقدمه أحمد حسام ميدو والمذاع عبر فضائية " النهار"، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رمز الأهلاوية وسأدعمه في أي انتخابات".

وأوضح حسام غالي أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب مصر كان يستفز لاعبي الأهلي باستمرار، متابعا:" كوبر اتهمنا في بعض الأحيان بالفوز بالحكام ".

واختتم حسام غالي وأحمد حسام ميدوحديثهما بالدعاء لإنهاء التعصب بين  قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، من خلال ارتداء قميص القلعتين على الهواء مباشرة.


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