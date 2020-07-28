ميدو لـ حسام غالي: نورتني يا كابيتانو.. شاهد





وعلق ميدو على الصورة قائلا "نورتني يا كابيتانو".





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ويذكر أن عبر حسام غالي عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".





وقال حسام غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضه اللبس"،الذي يقدمه أحمد حسام ميدو والمذاع عبر فضائية " النهار"، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رمز الأهلاوية وسأدعمه في أي انتخابات".





وأوضح حسام غالي أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب مصر كان يستفز لاعبي الأهلي باستمرار، متابعا:" كوبر اتهمنا في بعض الأحيان بالفوز بالحكام ".





واختتم حسام غالي وأحمد حسام ميدوحديثهما بالدعاء لإنهاء التعصب بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، من خلال ارتداء قميص القلعتين على الهواء مباشرة.







