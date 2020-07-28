في عيد ميلادها .. هبة مجدي عمرها ومهنتها قبل التمثيل

يصادف اليوم الـ 28 من شهر يوليو عيد ميلاد الفنانة هبة مجدي التي أصبحت واحدة من اهم فنانات الدراما المصرية وصاحبة الوجه الرقيق والجمال الملائكي.





وتكمل اليوم هبة مجدي عمرها الـ 32 فهي من مواليد 28 يوليو 1988، وتزوجت من المطرب محمد محسن بعد ارتباطهما في كواليس مسرحية " الف ليلة وليلة "، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها "دهب".





عملت هبة مجدي معيدة في اكاديمية الفنون بعد التحاقها بها عقب حصولها على ليسانس اداب من جامعة عين شمس، وأيضا لديها موهبة في رقص الباليه منذ كان عمرها 5 سنوات.



