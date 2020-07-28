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رياضة

منافس الأهلي.. الوداد بدون 12 لاعبا أمام مولدية وجدة بـ الدوري المغربي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:33 ص
فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي
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محمد السعيد
يغيب عن فريق الوداد المغربي 12 لاعبا في مباراته اليوم الثلاثاء أمام مولدية وجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري المغربي.

وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي، أن الوداد سيفقد مجموعة من أبرز لاعبيه في المباراة يتقدمهم أشرف داري والنيجيري يلبلتوندي، بسبب الإصابة

وأضاف الموقع المغربي، أن جاريدو استبعد ايضا 5 لاعبين من قائمة الوداد، بسبب عدم الجاهزية البدنية ليصبح عدد الغائبين عن مواجهة 12 لاعبا.

ويسعى الوداد بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي.

في المقابل يطمح مولدية وجدة الذي يقدم نتائج مميزة في في خطف الثلاث نقاط من الوداد، لاقتناص الصدارة مؤقتا.

ويتصدر الوداد صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة ويحل الفتح الرابطة ثانيا بـ 35 نقطة، بينما يتواجد مولدية وجدة في المركز الثالث بـ 34 نقطة.

يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "  مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين " ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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