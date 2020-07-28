منافس الأهلي.. الوداد بدون 12 لاعبا أمام مولدية وجدة بـ الدوري المغربي

وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي، أن الوداد سيفقد مجموعة من أبرز لاعبيه في المباراة يتقدمهم أشرف داري والنيجيري يلبلتوندي، بسبب الإصابة

وأضاف الموقع المغربي، أن جاريدو استبعد ايضا 5 لاعبين من قائمة الوداد، بسبب عدم الجاهزية البدنية ليصبح عدد الغائبين عن مواجهة 12 لاعبا.

ويسعى الوداد بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي.





في المقابل يطمح مولدية وجدة الذي يقدم نتائج مميزة في في خطف الثلاث نقاط من الوداد، لاقتناص الصدارة مؤقتا.





ويتصدر الوداد صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة ويحل الفتح الرابطة ثانيا بـ 35 نقطة، بينما يتواجد مولدية وجدة في المركز الثالث بـ 34 نقطة.





يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



