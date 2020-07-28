AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مقترح برلماني لحجب صفحات العاملين فى قنوات الإخوان داخل مصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:33 ص
حجب صفخات الإخوان
حجب صفخات الإخوان
Advertisements
فريدة محمد
تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن حجب صفحات العاملين فى المنصات الإعلامية الإخوانية داخل مصر باعتبارها خطرا يهدد الأمن الداخلي بحسب وصفه.

وطالب طلعت، المجلس الأعلى الإعلام بسرعة التحرك تجاه هذه الصفحات التى أصبحت منبرا لترويج الشائعات، وبث الفيديوهات والصور المفبركة ومحاولة إشاعة الفوضى الداخلية.

وأضاف جون فى تصريح إعلامى: "مصر الآن تمر بوقت عصيب وهناك تهديدات جسيمة تحيط بها من كل جانب وكل الدول فى أوقات الخطر تتخذ إجراءات، الهدف منها تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والملاحظ أن صفحات العاملين بقنوات الإخوان هى بمثابة لجان الكترونية تعمل وفقا لتعليمات أجهزة المخابرات المعادية لمصر لذلك لابد من وقفة حازمة معها". 

وأشار جون إلى أن القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر عسكرية إلى خارج الحدود لحماية الأمن القومى من المليشيات الإرهابية.

وأضاف:" تأمين الجبهة الداخلية من خطر الشائعات لا يقل أهمية عن القرار التاريخي الذي وافقنا عليه قبل أيام فلا يمكن أن يكون الجيش يحارب فى أكثر من جبهة وأكثر من مكان بينما نترك محترفى ترويج الشائعات يطعنون فيه من الخلف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط مخطط قبل انتخابات الشيوخ.. تفاصيل ضبط 6 عناصر إخوانية

الداخلية: العناصر الإخوانية استغلت وحدة سكنية فى الإسكندرية لتنفيذ مخططها

أحد متهمي الخلية الإخوانية: كنا نتلقى تعليمات من القيادات بـ تركيا وقطر لإثارة البلبلة في مصر

ننشر اعترافات متهمي الخلية الإخوانية: نتلقى تمويلات من تركيا وقطر.. وبنفبرك فيديوهات لأزمة كورونا وسد النهضة.. صور

متهم بالخلية الإخوانية: تلقينا تعليمات من قطر وتركيا بفبركة فيديوهات لإثارة الفتن

عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي أسرة طبيب الغلابة: علم أن الدنيا دار فناء فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين

القاهرة الجديدة تسجل 8 ملايين جنيه للقطعة.. أسعار وتفاصيل الأراضي الأكثر تميزا بــ10 مدن جديدة

بعد وفاته.. قرار جمال عبدالناصر أبكي طبيب الغلابة.. محمد مشالي يحكي لحظات فاصلة في حياته

يفتتحها السيسى اليوم.. كل ما تريد أن تعرفه عن مدينة الروبيكى للجلود

الـ var يثير أزمة فى ودية الزمالك وطنطا .. تفاصيل

رجيم الـ 4 ساعات .. خسارة الوزن بأسرع طريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية