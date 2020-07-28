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أخبار العالم

وجهوا رسالة للكونجرس.. 6 رؤساء بلديات يعارضون قرار ترامب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:39 م
مواجهات في بورتلاند
مواجهات في بورتلاند
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محمد علي
حث ست من رؤساء البلديات التابعين للحزب الديمقراطي الكونجرس الأمريكي على منع إدارة ترامب من إرسال وكلاء إنفاذ قانون فيدراليين إلى مدنهم، مع تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب، وفق ماذكرت بي بي سي.

ويقول رؤساء البلديات في رسالتهم إلى الكونجرس أن تواجد  العملاء الفدراليين، غير قانوني.

وكان من بين الموقعين على رفض أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال القوات الفيدرالية ، رئيس بلدية بورتلاند ،  وذلك بعدما اشتبك  العملاء الفيدراليون مع المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

ودافع عن الأوامر  المدعي العام الأمريكي وليام بار، خلال  شهادته بالكونجرس.

قال  بار إن قرار وزارة العدل بإرسال قوات الأمن إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون ، كان له ما يبرره في أعقاب الهجمات على المباني الفيدرالية هناك.

شهدت بورتلاند 61 يومًا متتاليًا من الاحتجاجات ، والتي تصاعدت بعد وصول الضباط الفيدراليين هذا الشهر.

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