عودة المدارس والجامعات.. تعليم البرلمان: عرض توصيات العام الدراسي الجديد قريبا





وأكدت عبدالعاطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستركز في توصياتها على ضرورة تطبيق التعليم المدمج (الالكتروني + المباشر) في المدارس والجامعات وآلية تطبيق هذا النظام، الذي سيكون أساسيا ودائما في السنوات المقبلة، كما ستطالب اللجنة في تقريرها بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس والجامعات لمواجهة الفيروس.





ونوهت النائبة إلى أن مقترحات ممثلي وزارتي التعليم -خلال اجتماعاتهم في اللجنة- ركزت على عودة الدراسة بالمدارس والجامعات مع تطبيق نظام التعليم المدمج، على أن يتم تقليل أيام الدراسة.

قالت النائب منى عبدالعاطى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستصدر توصياتها بشأن خطة العام الدراسي للمدارس والجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اجتماعات اللجنة القادمة بعدما اطلع النواب على مقترحات وزارتي التعليم.