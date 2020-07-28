5 أيام.. أجازة عيد الأضحى للبنوك من الخميس للاثنين

بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441هـ، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020وحتي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.
على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 اغسطس 2020.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قأصدر رارًا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
من جانبه أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.