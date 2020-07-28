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فن

آسر ياسين يشارك متابعيه بصورة من إجازته الصيفية..شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة له ، وذلك عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر اسر ياسين في الصورة من اجازته الصيفية و علق قائلا: "اجازة مستحقة " 

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.
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