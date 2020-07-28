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أخبار البلد

تفاصيل مقتل 2 مصريين بالرصاص على يد مواطن سعودي فى المملكة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:48 م
المصري المقتول بالسعودية
المصري المقتول بالسعودية
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سعيد العربي
تتابع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج –بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية- عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي بعدما اطلق الرصاص، عليهما بعد مشاجرة حادة بينهم  أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

‎و أكدت نبيلة مكرم أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى "عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983" والآخر يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي - مواليد 1967".

وطالبت وزيرة الهجرة المواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.

وقالت الوزيرة إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط  تاريخية، مضيفة: "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".
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