تطور جديد بشأن قضية المصري المعتدى عليه بالكويت.. تفاصيل

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم مع ناصر العتيبي رئيس جمعية "صباح الأحمد" التي يعمل بها المواطن المصري "وليد" المعتدي عليه من قبل مواطن كويتي، لتقديم الشكر على موقفه عقب الاعتداء على العامل المصري.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لـ ناصر العتيبي على موقفه الرافض لواقعة التعدي على مواطن مصري يعمل لدى جمعية "صباح الأحمد"، فضلا عن تعامله بمنتهي الحكمة في مسألة شديدة الحساسية، والذي انتهى بتقديم استقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة، وهو ما يعد تأكيدا على أن القانون سيأخذ مجراه في هذه الواقعة بما لا يدع مجالا للشك في أن شيئا من التهاون من الممكن أن يحدث لصالح الشخص المعتدي.





وأكد العتيبي خلال تواصله مع السفيرة نبيلة مكرم، أن السلطات المعنية الكويتية رفضت بشكل قاطع ما وقع من تعد على المواطن المصري "وليد" ومن ضمنهم مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير التجارة خالد الروضان، فضلًا عن تفاعل الشعب الكويتي مع الواقعة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى لما حدث يتواصل بشكل خاص مع وليد، للاطمئنان عليه، وتأكيدا له على تحقيق العدل سواء كان المخطئ كويتيًا أو مصريًا أو أية جنسية أخرى.





وأكدت مكرم على تقديرها للسلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين، واتخاذها كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المعتدي وضمان الحقوق القانونية للمواطن المصري المعتدى عليه، بعدما تم إلقاء القبض على المعتدي وتسجيل القضية جنحة، بعدما تم تحويل الواقعة برمتها للتحقيق، وجاري حاليا تفريغ الكاميرات واستكمال استجواب المتهم المقبوض عليه، وتستمر وزارة الهجرة في متابعة مستمرة لمجريات القضية وتطوراتها.





وفي ختام اتصالها طالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ناصر العتيبي رئيس جمعية "صباح الأحمد" بالعدول عن استقالته التي تقدم بها من رئاسة الجمعية، تنديدا منه بواقعة الاعتداء الذي وقع على المواطن المصري، حتى يستمر في آداء مهامه المقدرة من قبل كافة المسئولين والعاملين.