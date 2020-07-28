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مرأة

مفاجأة سارة.. هذه المكملات الغذائية مفيدة لمرضى السكر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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آلاء حسن
داء السكري هو مرض يحدث عندما يكون جلوكوز الدم مرتفعًا جدًا ومع مرور الوقت يمكن أن يسبب وجود الكثير من الجلوكوز في الدم مشاكل صحية.

ووفقا لموقع niddk ، يعاني حوالي 9.4 في المائة من الأشخاص في الولايات المتحدة من داء السكري ولكن الدراسات أثبتت أن حوالي واحد من كل أربعة أشخاص مصاب بالسكري.

على الرغم من أن مرض السكري لا يوجد علاج له إلا أنه يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري اتخاذ خطوات لإدارة حالتهم والبقاء بصحة جيدة. 

غالبًا ما يكون تناول الأنسولين أو أدوية السكري الأخرى جزءًا من علاج مرض السكري إلى جانب خيارات الطعام الصحي والنشاط البدني.

وبحثت العديد من الدراسات المكملات الغذائية للوقاية من مرض السكري من النوع 2 أو مضاعفاته أو علاجها يساعد الكروم في التحكم في نسبة السكر في الدم ، وقد يكون حمض ألفا ليبويك مفيدًا للاعتلال العصبي السكري.
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