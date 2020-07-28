رفض دعوى إثبات زواج محمد وزيري بالفنانة هيفاء وهبي

قضت محكمة الأسرة؛ المنعقدة بمحكمة عابدين، برفض الدعوى المقامة من محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بمحمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.





كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي.









و ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوي قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.



