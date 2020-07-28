موجز السوشيال ميديا: نائب رئيس الإمارات ينعى طبيب الغلابة.. محمد محسن يهنئ هبة مجدى بعيد ميلادها













نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









هنأ الفنان محمد محسن زوجته الفنانة هبة مجدىبعيد ميلادها ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









نعت الفنانة رانيا يوسف طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا.





نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا.

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