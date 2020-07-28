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منوعات

شاهد.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبى عبر إنستجرام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة "أتمنى للجميع يوما سعيد ".

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يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".


وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.


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